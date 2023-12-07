Украина получит 4,5 миллиарда долларов от Японии: на что пойдут деньги

Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов. Средства пойдут, в частности, на восстановление государства от российской агрессии. Об этом заявил накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида во время виртуального заседания G7, сообщает УНН со ссылкой на сайт японского МИД.

Детали

Премьер Японии отметил, что даже в то время, как ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, G7 остается неизменной в своей позиции отвечать на вторжение россии в Украину.

Кисида заявил, что Япония решила предоставить 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь и восстановление Украины. В целом Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов, включая эту дополнительную поддержку и усиление кредита для займов Всемирного банка.

Он отметил, что поддержка восстановления и реконструкции Украины также важна в средне- и долгосрочной перспективе, и что Япония с привлечением частного сектора начнет японско-украинский экономический Проект реконструкции в феврале следующего года.

Дополнение

Также страны G7 договорились ограничить импорт некоммерческих российских алмазов до января 2024 года, в том числе ввести надежную систему сертификации необработанных алмазов до сентября 2024 года.