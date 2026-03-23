Украина показала лучший результат за 20 лет на ЧМ по легкой атлетике в помещении
Киев • УНН
Сборная заняла четвертое место в зачете благодаря трем медалям в прыжках в высоту. Это лучший результат украинских атлетов за последние двадцать лет.
Национальная сборная Украины по легкой атлетике показала исторический результат на чемпионате мира в помещении, завершив соревнования в топ-5 команд мира по медалям, передает УНН со ссылкой на пост НОК Украины в Telegram.
Детали
Итак, благодаря трем завоеванным наградам украинские спортсмены разделили 4-е место в общекомандном медальном зачете. Это стало лучшим показателем страны за последние 20 лет. Кстати, по количеству медалей это достижение также рекордное с 2014 года.
Все медали украинцы завоевали в секторе для прыжков в высоту:
- Ярослава Магучих стала чемпионкой мира, завоевав четвертую награду на уровне мировых первенств в помещении (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая);
- Олег Дорощук также поднялся на первую ступень пьедестала, став первым в истории Украины чемпионом мира в прыжках в высоту;
- Юлия Левченко завоевала серебряную медаль чемпионата мира.
Удачное выступление атлетов стало результатом упорного труда спортсменов и тренерского штаба.
