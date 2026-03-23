Україна показала найкращий результат за 20 років на ЧС з легкої атлетики у приміщенні

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Збірна посіла четверте місце в заліку завдяки трьом медалям у стрибках у висоту. Це найкращий результат українських атлетів за останні двадцять років.

Національна збірна України з легкої атлетики показала історичний результат на чемпіонаті світу у приміщенні, завершивши змагання у топ‑5 команд світу за медалям, передає УНН з посиланням на пост НОК України в Telegram. 

Деталі

Отож, завдяки трьом здобутим нагородам українські спортсмени поділили 4‑те місце у загальнокомандному медальному заліку. Це стало найкращим показником країни за останні 20 років. До речі, за кількістю медалей це досягнення також рекордне з 2014 року.

Усі медалі українці вибороли у секторі для стрибків у висоту:

  • Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу, здобувши четверту нагороду на рівні світових першостей у приміщенні (2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова);
    • Олег Дорощук також піднявся на першу сходинку п’єдесталу, ставши першим в історії України чемпіоном світу у стрибках у висоту;
      • Юлія Левченко здобула срібну медаль чемпіонату світу.

        Вдалий виступ атлетів став результатом наполегливої праці спортсменів та тренерського штабу.

        Станіслав Кармазін

        Спорт
        Золото