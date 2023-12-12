Украина планирует перезагрузить БЭБ до июля 2024 года - меморандум с МВФ
Киев • УНН
До июня 2024 года Украина должна принять закон, который усилит Бюро экономической безопасности (БЭБ), повысит его способность бороться с основными экономическими преступлениями и усовершенствует механизмы отбора и трудоустройства его сотрудников.
Украинские власти и международные партнеры работают над усилением деятельность БЭБ. Поэтому до конца июня 2024 года планируется принять закон, устанавливающий правовую основу для деятельности БЭБ, чтобы сделать ее более эффективной. Это говорится в меморандуме о финансовой и экономической политике, обнародованного на сайте МВФ, передает УНН.
Признавая важность усиления контроля за соответствием и выявления финансовых и экономических преступлений, органы власти примут закон (Предлагаемый структурный показатель, конец июня 2024 г.)
"Чтобы избежать возврата к слабой довоенной практике расследования, пересмотренный закон о БЭБ уточняет ее полномочия и объем следственных полномочий, сосредотачиваясь на основных экономических преступлениях и укрепляя ее аналитический потенциал".
Детали
Закон, о котором идет речь, должен установить правовую основу для деятельности БЭБ, которая позволит, во-первых, разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала.
Во-вторых, ужесточить требования к отбору комиссии.
В-третьих, ввести контрактную систему для работников, а также разработать механизм аттестации персонала.
Закон также обеспечит сохранение административной способности соответствующих служб эффективно бороться с нарушениями в налоговой и таможенной сферах.
При этом существующее разграничение полномочий по проведению расследований со стороны Национального антикоррупционного бюро и БЭБ будет сохранено, а любое потенциальное совпадение будет предупреждено.
Напомним
28 января Верховная Рада приняла создание Бюро экономической безопасности, которым ликвидируется налоговая милиция и у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.
Украина планирует перезагрузить БЭБ до июля 2024 года - меморандум с МВФ
До июня 2024 года Украина должна принять закон, который усилит Бюро экономической безопасности (БЭБ), повысит его способность бороться с основными экономическими преступлениями и усовершенствует механизмы отбора и трудоустройства его сотрудников.
Планируют завершить работу в течение 13 декабря: в Киевстаре сделали заявление о восстановлении связи
В Киевстаре заявили, что стремятся полностью восстановить услуги фиксированной связи 13 декабря 2023 года и планируют выплатить компенсации пострадавшим абонентам.
Атака беспилотников: в Одессе работает ПВО
В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО в Одессе.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Президент Украины попытается "добиться увеличения финансирования Украины, поскольку россия продолжает свое вторжение".
Украина должна закрыть 24 вакансии ВАКС до августа 2024 года - меморандум с МВФ
Украина обязуется заполнить 24 новые должности в Высшем антикоррупционном суде до конца июля 2024 года, в соответствии с опубликованным МВФ меморандумом, обеспечив конкурсный процесс отбора с участием международного сообщества.
Азербайджан предоставит Украине энергетическую помощь на более 7,6 млн долларов
Азербайджан предоставляет Украине энергетическую помощь на сумму более 7,6 млн долларов, включая 20 грузовиков с электрическими кабелями и трансформаторные станции, которые помогут восстановить энергосистему.
"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что отставка Главнокомандующего Валерия Залужного не рассматривается. Умеров заверил, что о любых изменениях в командовании будет сообщено открыто.
Спикер Палаты представителей США назвал встречу с Зеленским "хорошей", а вот позицию по помощи Украине - неизменной
Майк Джонсон встретился с Президентом Украины Зеленским и подчеркнул, что США должны приоритезировать решение своих пограничных проблем, прежде чем оказывать помощь Украине, критикуя отсутствие у Белого дома четкой стратегии и надзора за расходованием средств.
Нардеп Герега задекларировал вид на жительство в Испании и элитную недвижимость на 100 млн гривен
Народный депутат Украины Александр Герега имеет вид на жительство в Испании с 2021 года и задекларировал недвижимость в Испании стоимостью около 100 миллионов гривен, записанную на жену.
Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций против рф, в Австрии есть жалоба - журналист
Послы ЕС не достигли консенсуса по 12-му пакету санкций против россии, поскольку Австрия протестует против того, что Украина назвала "Райффайзен Банк" спонсором войны.