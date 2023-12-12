Украина планирует перезагрузить БЭБ до июля 2024 года - меморандум с МВФ

Украинские власти и международные партнеры работают над усилением деятельность БЭБ. Поэтому до конца июня 2024 года планируется принять закон, устанавливающий правовую основу для деятельности БЭБ, чтобы сделать ее более эффективной. Это говорится в меморандуме о финансовой и экономической политике, обнародованного на сайте МВФ, передает УНН.

Признавая важность усиления контроля за соответствием и выявления финансовых и экономических преступлений, органы власти примут закон (Предлагаемый структурный показатель, конец июня 2024 г.) - говорится в документе.

"Чтобы избежать возврата к слабой довоенной практике расследования, пересмотренный закон о БЭБ уточняет ее полномочия и объем следственных полномочий, сосредотачиваясь на основных экономических преступлениях и укрепляя ее аналитический потенциал".

Детали

Закон, о котором идет речь, должен установить правовую основу для деятельности БЭБ, которая позволит, во-первых, разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала.

Во-вторых, ужесточить требования к отбору комиссии.

В-третьих, ввести контрактную систему для работников, а также разработать механизм аттестации персонала.

Закон также обеспечит сохранение административной способности соответствующих служб эффективно бороться с нарушениями в налоговой и таможенной сферах.

При этом существующее разграничение полномочий по проведению расследований со стороны Национального антикоррупционного бюро и БЭБ будет сохранено, а любое потенциальное совпадение будет предупреждено.

Напомним

28 января Верховная Рада приняла создание Бюро экономической безопасности, которым ликвидируется налоговая милиция и у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.