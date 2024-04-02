Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке – Блинкен

Украина переживает "критический момент" в войне, которую начала россия и остро нуждается в срочной дополнительной поддержке Запада. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

"Мы находимся в критическом моменте, когда абсолютно необходимо предоставить украинцам то, что им все еще необходимо для самозащиты, особенно в отношении боеприпасов и противовоздушной обороны", — заявил Блинкен на пресс-конференции вместе с французским министром обороны.

Как пишет Reuters, Блинкен сказал, что это еще одна причина, по которой запрос на дополнительный бюджет, с которым президент Байден обратился к Конгрессу США должен быть выполнен как можно быстрее.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Париже с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню отметил продолжающееся сотрудничество с Европой по поддержке Украины и призвал Конгресс США поддержать Украину, которая находится в "решающем моменте", и принять дополнительный бюджетный запрос, который позволит США направить Украине больше ресурсов.