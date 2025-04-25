Украина передала США подробный список нарушений энергетического перемирия рф

Украинская сторона по официальным каналам передала США подробный список нарушений россией энергетического перемирия. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы передавали нарушения россией так называемого энергетического перемирия. Я на прошлом брифинге говорил, что их более 30, но достаточно подробный список этих нарушений мы передавали всем международным организациям, всем иностранным государствам, в частности государствам-партнерам, в том числе и США. Поэтому да, от украинской стороны по официальным каналам, не только через медиа, этот список нарушений передавался сказал Тихий.

Спикер МИД отметил, что американская сторона должна комментировать нарушения россии.

То, что касается их реакций, то давайте спросим у них, пусть они реагируют. Я не буду у моей коллеги Тэмми Брюс забирать ее работу. Пусть американские коллеги говорят свою позицию относительно этих нарушений - отметил Тихий.

Он отметил, что Украина считает, что эти частичные прекращения огня очень проблематичны, именно поэтому необходимо полное, безусловное прекращение огня.

Именно полное прекращение огня позволит мониторить, контролировать и как-то двигать вперед мирный процесс. Россия не только не соблюдала энергетическое перемирие, а била по гражданской инфраструктуре, убивала людей - заявил Тихий.

Украина и США сохраняют дипломатические контакты по мирному урегулированию - МИД

Дополнение

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявлял, что Украина подтверждает, что с 25 марта, после подписания соглашения с США, начался период прекращения атак на энергетические объекты с обеих сторон. Это перемирие было публично объявлено на сайте Белого дома и получило политическую, юридическую и международную силу. Дата 18 марта является чисто вымышленной российской стороной.

18 апреля спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков, по данным росСМИ, заявлял, что месяц моратория на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры якобы закончился, но новых указаний путин не давал.