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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
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Україна передала США детальний список порушень енергетичного перемир'я рф

Київ • УНН

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Українська сторона передала США детальний список порушень росією енергетичного перемир'я. Зі слів речника МЗС, росія не дотримувалася перемир'я та била по цивільній інфраструктурі.

Україна передала США детальний список порушень енергетичного перемир'я рф

Українська сторона офіційними каналами передала США детальний список порушень росією енергетичного перемир'я. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН

Ми передавали порушення росією так званого енергетичного перемир'я. Я на минулому брифінгу казав, що їх понад 30, але достатньо детальний список цих порушень ми передавали всім міжнародним організаціям, всім іноземним державам, зокрема державам-партнерам, зокрема і США. Тому так від українського боку офіційними каналами, не лише через медіа цей список порушень передавався

Речник МЗС зазначив, що американська сторона має коментувати порушення росії.

Те, що стосується їхніх реакцій, то давайте запитаємо в них, нехай вони реагують. Я не буду в моєї колеги Теммі Брюс забирати її роботу. Нехай американські колеги кажуть свою позицію щодо цих порушень

- зазначив Тихий.

Він зазначив, що Україна вважає, що ці часткові припинення вогню дуже проблематичні, саме тому потрібне повне, безумовне припинення вогню.

Саме повне припинення вогню дозволить моніторити, контролювати і якось рухати в перед мирний процес. Росія не лише не дотримувалася енергетичного перемир'я, а била по цивільній інфраструктурі, вбивала людей

- заявив Тихий.

Україна та США зберігають дипломатичні контакти щодо мирного врегулювання - МЗС25.04.25, 13:40 • 3916 переглядiв

Доповнення

Речник МЗС України Георгій Тихий заявляв, що Україна підтверджує, що з 25 березня, після підписання угоди з США, розпочався період припинення атак на енергетичні об’єкти з обох сторін. Це перемир’я було публічно оголошене на сайті Білого дому і отримало політичну, юридичну та міжнародну силу. Дата 18 березня є суто вигаданою російською стороною.

18 квітня речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, за даними росЗМІ, заявляв, що місяць мораторію на завдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури нібито закінчився, але нових вказівок путін не давав.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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