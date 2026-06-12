Украина открывает рынок рекрутинга: до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев хотят заполнить иностранцами

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что цель ведомства — привлечь до 30–50% иностранцев на должности штурмовиков и пехотинцев. Об этом Федоров сообщил в Telegram, передает УНН.

Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Наша цель — до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами — сообщил Федоров.

По его словам, еще одним ключевым вопросом является справедливость для тех, кто дольше всех в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых.

Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы. Это только первый этап масштабной трансформации. Второй — комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации. Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военному. Жизнь человека — самая большая ценность. И наша главная задача — сделать все возможное для сохранения жизни военного на передовой. Именно такая армия способна дать Украине сильную позицию для завершения войны — добавил Федоров.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты в среднем в размере 300 тысяч для военных и контракты с четкими условиями, сроками службы и отсрочками, первые доплаты ожидаются "уже в июне".