Украина открывает партнерам доступ к технологиям российского оружия через платформу TrophyLab

Министерство обороны Украины запустило платформу TrophyLab, которая будет предоставлять проверенным пользователям доступ к информации о современных образцах российского вооружения, захваченных на поле боя. Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.

По его словам, каждая единица трофейной российской техники является не только военным достижением, но и источником ценной информации о технологиях противника.

Каждая единица российской техники, захваченная на поле боя, – это не только трофей. Это знание о том, как работает оружие врага

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные, научные учреждения и исследовательские центры изучают захваченные образцы вооружения, анализируют их компоненты, технологические решения и уязвимости.

Теперь эти наработки станут доступны не только для украинских разработчиков, но и для международных партнеров.

Украина предоставит доступ к российским технологиям для наших партнеров. Компании, исследовательские центры и правительства стран свободного мира смогут детально изучать российские ракеты и другие образцы вооружения. Это поможет быстрее находить эффективные решения для противодействия врагу и усилит совместные усилия ради победы Украины

Платформа TrophyLab открывает доступ к результатам исследований трофейной техники для украинских производителей оборонных технологий, воинских подразделений, научных учреждений и международных партнеров.

Пользователи смогут получить техническую документацию, результаты исследований и аналитические материалы по современным российским вооружениям.

Кроме того, система позволяет подавать запросы на физическое исследование захваченных образцов техники.

Предусмотрено несколько форматов работы с образцами – от исследования без повреждения до испытаний, которые предусматривают полную разборку или уничтожение изделия. Это позволяет инженерам тестировать собственные решения на реальной технике противника и значительно сокращать цикл создания технологий противодействия

Министр также подчеркнул, что российское оружие, которое должно было быть секретным преимуществом кремля, превращается в инструмент для усиления обороноспособности Украины и ее союзников.

Россия использует против Украины весь свой арсенал. Мы не только сдерживаем удары – мы разбираем это оружие до винтика. То, что должно было быть их секретным преимуществом, превращается в открытую информацию для тех, кто защищает демократию. Чем больше Россия применяет свое оружие – тем больше мир узнает, как его остановить