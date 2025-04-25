Украина открыта к конструктивному диалогу с Китаем для решения актуальных проблем - МИД

Украина открыта для дальнейшего диалога с Китаем с целью решения актуальных проблем, связанных с поддержкой россии в агрессии против Украины. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Мы коммуницируем достаточно откровенно и о военнопленных из китайцев, и о других случаях с китайской стороной", - отметил спикер.

"То, что это касается Китая, мы считаем, что между странами, которые имеют установленный диалог, как Украина и Китай, все проблемные вопросы должны решаться только путем диалога и откровенной коммуникации между сторонами. Мы к этому диалогу с китайской стороной были и остаемся открытыми. Наши предложения относительно контактов между министрами иностранных дел и лидерами наших государств находятся на рассмотрении китайской стороны уже достаточно длительное время", - добавил Тихий.

Также, по его словам, МИД считает, что организация этих контактов как можно скорее поможет более четко понять позиции сторон и решить актуальные вопросы, которые есть на повестке дня двусторонних отношений.

"А затягивание или избежание таких контактов может привести к кризису доверия. И это крайне нежелательно. Мы этого не желаем и это не будет соответствовать духу конструктивного взаимодействия, который традиционно присущ украинско-китайским отношениям", - пояснил спикер.

Дополнение

23 апреля украинские спецслужбы передали Китаю доказательства участия граждан КНР в войне против Украины, и привлечения китайских компаний к производству военной продукции на территории россии.

В свою очередь Китай назвал безосновательными обвинения со стороны Украины в помощи россии.