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Україна відкрита до конструктивного діалогу з Китаєм для вирішення актуальних проблем - МЗС

Київ • УНН

 • 3056 перегляди

Україна відкрита до діалогу з Китаєм для вирішення проблем, пов'язаних з підтримкою росії. МЗС вважає, що організація контактів допоможе зрозуміти позиції сторін.

Україна відкрита до конструктивного діалогу з Китаєм для вирішення актуальних проблем - МЗС

Україна відкрита до подальшого діалогу з Китаєм з метою вирішення актуальних проблем, пов’язаних з підтримкою росії в агресії проти України. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Ми комунікуємо достатньо відверто і про військовополонених з китайців, і про інші випадки з китайською стороною",-зазначив речник.

"Те, що це стосується Китаю, ми вважаємо, що між країнами, які мають установлений діалог, як Україна та Китай, всі проблемні питання мають вирішуватися лише шляхом діалогу і відвертої комунікації між сторонами. Ми до цього діалогу з китайською стороною були і залишаємося відкритими. Наші пропозиції щодо контактів між міністрами закордонних справ і лідерами наших держав знаходяться на розгляді китайської сторони вже достатньо тривалий час",-додав Тихий.

Також, за його словами, МЗС вважає, що організація цих контактів якомога швидше допоможе більш чітко зрозуміти позиції сторін і вирішити актуальні питання, які є на порядку денному двосторонніх відносин.

"А затягування чи уникнення таких контактів може призвести до кризи довіри. І це є вкрай небажаним. Ми цього не бажаємо і це не відповідатиме духу конструктивної взаємодії, яка традиційно притаманна українсько-китайським відносинам",-пояснив речник.

Доповнення

23 квітня українські спецслужби передали Китаю докази участі громадян КНР у війні проти України, та залучення китайських компаній до виробництва військової продукції на території росії.

В свою чергу Китай назвав безпідставними звинувачення з боку України у допомозі росії. 

Аліна Волянська

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