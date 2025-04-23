Пекін відреагував на виклик свого посла до МЗС України: свою допомогу рф у війні відкидають

Китай назвав безпідставними звинувачення з боку України у допомозі росії. Так Пекін відреагував на виклик свого посла до Міністерства закордонних справ України, пише Сhina News, повідомляє УНН.

"Ми уточнили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - сказав речник китайського МЗС Го Цзякунь, відповідаючи на запитання, чи МЗС України викликало у вівторок, 22 квітня, посла Китаю в Україні, щоб висловити занепокоєння щодо допомоги Китаю росії у війні.

Китайського посла викликали в МЗС

У вівторок, 22 квітня, посла Китаю в Україні Ма Шенкуня викликали в МЗС через нещодавно виявлені факти участі громадян Китаю у війні проти нашої держави. Він зустрівся заступником глави МЗС України Євгеном Перебийносом.

Україна закликала Китай вжити заходів з метою припинення підтримки росії у війні.

Доповнення

Українські спецслужби передали Китаю докази участі громадян КНР у війні проти України, та залучення китайських компаній до виробництва військової продукції на території росії.

Також українська розвідка передасть Китаю інформацію про можливі поставки зброї до росії. СБУ надасть дані про китайських громадян, які працюють на російському заводі з виробництва дронів.