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MIM-104 Patriot

Пекин отреагировал на вызов своего посла в МИД Украины: свою помощь рф в войне отвергают

Киев • УНН

 • 5158 просмотра

Пекин назвал безосновательными обвинения Украины. Китайского посла вызвали в МИД из-за фактов участия граждан Китая в войне на стороне россии.

Пекин отреагировал на вызов своего посла в МИД Украины: свою помощь рф в войне отвергают

Китай назвал безосновательными обвинения со стороны Украины в помощи россии. Так Пекин отреагировал на вызов своего посла в Министерство иностранных дел Украины, пишет Сhina News, сообщает УНН.

"Мы уточнили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - сказал представитель китайского МИД Го Цзякунь, отвечая на вопрос, вызывал ли МИД Украины во вторник, 22 апреля, посла Китая в Украине, чтобы выразить обеспокоенность по поводу помощи Китая россии в войне.

Китайского посла вызвали в МИД

Во вторник, 22 апреля, посла Китая в Украине Ма Шенкуня вызвали в МИД из-за недавно выявленных фактов участия граждан Китая в войне против нашего государства. Он встретился с заместителем главы МИД Украины Евгением Перебийнисом.

Украина призвала Китай принять меры с целью прекращения поддержки россии в войне.

Дополнение

Украинские спецслужбы передали Китаю доказательства участия граждан КНР в войне против Украины, и привлечения китайских компаний к производству военной продукции на территории россии.

Также украинская разведка передаст Китаю информацию о возможных поставках оружия в россию. СБУ предоставит данные о китайских гражданах, работающих на российском заводе по производству дронов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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