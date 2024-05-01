Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендовЭксклюзив
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Украина официально к партнерам не обращалась: посол Украины в Польше о содействии мобилизации
Украина еще не поднимала вопрос об ожидании от своих европейских партнеров содействия мобилизации украинских мужчин призывного возраста, а также официально не обращалась к Польше или другим партнерам за помощью в возвращении граждан в Украину, заявил посол Украины в Польше Василий Зварич.
"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов
В полиции напоминают, что водители обязаны постоянно использовать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, а за нарушение предусмотрены штрафы.
Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам
Трем лицам сообщено о подозрении за попытку влияния на директора порта "Черноморск" на сумму 424 000 долларов США с целью принятия решения в пользу частной компании.
Боррель о расширении ЕС: работа по воссоединению континента не завершена, Украина среди прочих имеет историческую возможность
В 20-ю годовщину крупнейшей волны вступления в ЕС глава дипломатии ЕС Жозе Боррель заявил, что работа по воссоединению континента еще не завершена, а Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с ЕС, укрепив безопасность, правосудие, демократию и уровень жизни.
Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм
Украина разрабатывает механизмы предотвращения добычи полезных ископаемых в природных заповедниках после общественного резонанса относительно запланированной добычи полезных ископаемых на природоохранных территориях, обеспечивая тщательные исследования и балансируя защиту окружающей среды с интересами бизнеса в соответствии со стандартами ЕС.
Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти
Перед посещением кладбищ в поминальные дни гражданам следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что кладбища были проверены на наличие взрывных устройств и являются безопасными.
В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии
За первые четыре месяца 2024 года полиция уже зафиксировала почти 50 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что почти на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов
Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов.
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит комплексные экспертизы, включая биологические и трасологические исследования, для выявления контрабандных сигарет и подделок известных брендов.
Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью
У Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, диагностировали рак, и она проходит курс лечения, в то время как принц Уильям заверил общественность, что они "в порядке", пока она борется с болезнью.