Украина официально к партнерам не обращалась: посол Украины в Польше о содействии мобилизации

В Украине пока не ставят вопрос ожиданий от европейских партнеров по содействию мобилизации украинских мужчин призывного возраста. Также не было официальных обращений ни к польской стороне, ни к кому-либо из партнеров, чтобы каким-то образом помогали вернуть граждан в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью для Sestry.eu, передает УНН.

В Sestry.eu отметили, что сначала министр обороны Польши Косиняк-Камыш говорил о готовности помочь Украине с возвращением призывников. Затем министр внутренних дел Кервинский заявил обратное, подчеркивая, что отсутствие действующего паспорта не будет основанием для лишения временной защиты.

На вопрос чего Украина ожидает на самом деле от европейских партнеров, в частности Польши, в содействии мобилизации, Зварыч ответил: "Прежде всего, это наш внутренний вопрос. Мы пока не ставим вопрос ожиданий от наших партнеров. Нам нужно сделать свою внутреннюю работу, создать возможности для наших граждан, чтобы они могли верифицировать и актуализировать свои данные в реестрах".

По его словам, дальше уже будут смотреть, с каким количеством таких граждан Украина имеет дело.

"Потому что, честно говоря, по состоянию на сегодня мы не имеем точной цифры, сколько мужчин призывного возраста находится за рубежом. Все они очень приблизительные. Верификация этих данных позволит нам понять, о каком количестве граждан мы говорим. Мы официально не обращались ни к польской стороне, ни к кому-либо из партнеров, чтобы каким-то образом нам способствовали, помогали в вопросе возвращения наших граждан в Украину. Потому что это действительно очень особый вопрос", - заявил Зварыч.

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Зварич отметил, что нужно сфокусировать все внимание на том, чтобы тщательно подготовиться к началу имплементации закона о мобилизации, чтобы для каждого гражданина создать возможности для верификации своих данных.

"И уже отталкиваясь от общего количества, будем продумывать следующие шаги. Но я не хотел бы, чтобы эту всю тему мы свели к вопросу какого-то принуждения или каких-то непопулярных действий. Прежде всего мы должны сделать все для того, чтобы каждый гражданин осознал свою ответственность перед своей родиной, независимо от места своего проживания", - сказал Зварич.

Он отметил, что принцип справедливости действует и должен быть применен.

«Конечно, мы понимаем все нюансы, все обстоятельства. Но принцип справедливости действует и должен быть применен. Мы должны думать в первую очередь о наших военных, которые находятся в окопах, подвергая свою жизнь, защищая родину. Мы должны брать с них пример и пытаться донести нашим гражданам, что выехав за пределы Украины, это не означает, что ты перестал быть украинцем или гражданином Украины. Ты, конечно, можешь перестать им быть, если это твое желание и твое право. Но если ты остаешься гражданином Украины, ты должен понимать, что, кроме прав, у тебя есть определенные обязанности", - сказал Зварыч.

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