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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Стефанишина: принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет
Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы, но временно приостановила консульское обслуживание для них из-за нового закона о военной службе и мобилизации.
В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на российский аэродром в краснодарском крае
Атака украинских беспилотников на российский аэродром в Краснодарском крае повредила самолеты и топливные склады, что заставило россию рассредоточить истребители и передислоцировать средства противовоздушной обороны.
Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9
В Харькове россияне нанесли удар по гаражному кооперативу. В результате атаки один человек погиб и 9 получили ранения.
Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО
Столтенберг пояснил, что проблема с приглашением Украины в НАТО заключается в том, что для этого нужен консенсус всех 32 членов Альянса, который пока отсутствует.
Австрийская OMV инициировала арбитраж против "Газпрома"
OMV инициирует арбитражное разбирательство против "Газпрома".
Украинские БпЛА поразили более 630 военных объектов рф за две недели - Федоров
За последние две недели украинские беспилотники поразили 105 российских грузовиков, 68 пушек, 29 бронемашин и более 355 других российских военных целей.
Донецкая область: армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах
Один человек погиб и двое получили ранения в Донецкой области, зафиксировано 1777 российских обстрелов.
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Депутат Винницкого областного совета Геннадий Мазур получил подарок на четыре миллиона гривен от своего сына, несмотря на скромную декларацию, что вызывает вопросы о происхождении денег.
Воздушная тревога распространилась на часть Украины, в ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики
На части территории Украины объявлена воздушная тревога с предупреждением об угрозе баллистических ракет с северо-востока, а жителей призывают укрыться в укрытиях.
В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу
В Киеве презентовали специальный выпуск журнала "Локальная история", посвященный поэту Василию Стусу, который содержит воспоминания и интервью с его семьей и исследователями.