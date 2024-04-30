Стефанишина: принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о временном прекращении предоставления консульских услуг за рубежом. Об этом Стефанишина рассказала в интервью DW передает УНН.

Стефанишина сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илви Йоханссон для обсуждения вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС действует до марта 2025 года.

Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть - подчеркнула Стефанишина.

Стефанишина заверила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учет и информацию. И это первоочередная цель нашего решения", - указала вице-премьер.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Украинских мужчин с просроченным паспортом не будут высылать из Эстонии