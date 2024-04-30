Украинских мужчин с просроченным паспортом не будут высылать из Эстонии

МВД Эстонии не планирует принудительную репатриацию в Украину украинских мужчин призывного возраста, которые законно находятся на территории страны, в случае, если их паспорта будут просрочены. Об этом сообщила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, передает ERR, пишет УНН.

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Викс отметила, что мобилизация - это вопрос, который касается государства и его граждан.

Министерство внутренних дел не имеет плана принудительной репатриации граждан Украины, которые законно проживают в Эстонии, сбежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, которые относятся к целевой группе возможной украинской мобилизации, - заявила она.

Отмечается, что по состоянию на 26 апреля разрешение на проживание в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

По словам Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они потеряют возможность путешествовать.

Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии подлинного проездного документа, - отметила чиновница.

По состоянию на конец апреля в Эстонии действующий вид на жительство на основании временной защиты имели около 31 000 военных беженцев.

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