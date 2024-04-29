Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вопрос возвращения военнообязанных мужчин в Украину требует консультаций на уровне Европейского Союза. Об этом сообщает TV3, пишет УНН.

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Шимоните отметила, что Литва может принять определенные меры для того, чтобы помочь Украине, однако некоторые из них требуют консультаций в Евросоюзе.

Возможно, мы могли бы искать какие-то способы, чтобы при рассмотрении вопроса о продлении вида на жительство убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него. Но здесь нам нужно сотрудничать не только с украинскими властями, но и шире, ведь сейчас ЕС предоставляет так называемую временную защиту украинцам, - заметила Шимоните.

По ее словам, временная защита, которая предоставляется украинцам в Евросоюзе, является универсальной, а ее гарантии очень широкими. Именно поэтому возвращение военнообязанных не является вопросом "одной или двух стран".

Напомним

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Литва может помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста