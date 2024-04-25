Литва может помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас не исключает ограничения в социальных услугах украинских мужчин призывного возраста, находящихся в стране. Литва пока не рассматривает конкретных мер и следит за тем, какие решения примет Польша. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

"Направление правильное (...) В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - сказал министр.

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину - этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, как я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - добавил Кащюнас.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине в вопросе возвращения граждан призывного возраста для участия в войне против рф.

"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы