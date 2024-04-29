Потребує консультацій на рівні ЄС: прем'єрка Литви про повернення військовозобов'язаних українців
Київ • УНН
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що повернення військовозобов’язаних громадян України додому потребують обговорень на рівні Європейського Союзу
Прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що питання повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну потребує консультацій на рівні Європейського Союзу. Про це повідомляє TV3, пише УНН.
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Шимоніте зазначила, що Литва може вжити певні заходи для того, щоб допомогти Україні, проте деякі з них потребують консультацій в Євросоюзі.
Можливо, ми могли б шукати якісь способи, щоб при розгляді питання про продовження посвідки на тимчасове проживання переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього. Але тут нам потрібно співпрацювати не лише з українською владою, а й ширше, адже наразі ЄС надає так званий тимчасовий захист українцям,
За її словами, тимчасовий захист, який надається українцям у Євросоюзі, є універсальним, а його гарантії дуже широкими. Саме тому повернення військовозобов'язаних не є питанням "однієї чи двох країн".
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило прийом нових заяв на консульські послуги від українських чоловіків віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, у зв'язку з новим законом про військову службу та мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.
Литва може допомогти повернути українських чоловіків призовного віку25.04.24, 14:18 • 52234 перегляди