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Українських чоловіків з протермінованим паспортом не будуть висилати з Естонії

Українських чоловіків з протермінованим паспортом не будуть висилати з Естонії

Київ • УНН

 • 26392 перегляди

Українські чоловіки призовного віку з простроченими паспортами, які легально проживають в Естонії, не зазнають примусової репатріації у зв'язку з війною, а їхня можливість подати заяву на отримання або продовження дозволу на проживання не буде обмежена.

МВС Естонії не планує примусову репатріацію до України українських чоловіків призовного віку, які законно перебувають на території країни, у разі, якщо їхні паспорти будуть протерміновані. Про це повідомила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс, передає ERR, пише УНН.

Деталі

Вікс зауважила, що мобілізація – це питання, яке стосується держави та її громадян.

Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації,

- заявила вона.

Зазначається, що станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

За словами Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа,

- зазначила посадовиця.

Станом на кінець квітня в Естонії діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 000 військових біженців.

Потребує консультацій на рівні ЄС: прем'єрка Литви про повернення військовозобов'язаних українців29.04.24, 17:18 • 26915 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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