Стефанішина: примусового повернення українців із-за кордону не буде

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, коментуючи питання про тимчасове припинення надання консульських послуг за кордоном. Про це Стефанішина розповіла в інтерв'ю DW, передає УНН.

Стефанішина повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон для обговорення питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС чинний до березня 2025 року.

Обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти - наголосила Стефанішина.

Стефанішина запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - вказала віцепрем'єрка.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило прийом нових заяв на консульські послуги від українських чоловіків віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, у зв'язку з новим законом про військову службу та мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Українських чоловіків з протермінованим паспортом не будуть висилати з Естонії