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Україна офіційно до партнерів не зверталась: посол України в Польщі про сприяння мобілізації

Україна офіційно до партнерів не зверталась: посол України в Польщі про сприяння мобілізації

Київ • УНН

 • 16645 перегляди

Україна ще не порушувала питання про очікування від своїх європейських партнерів сприяння мобілізації українських чоловіків призовного віку, а також офіційно не зверталася до Польщі чи інших партнерів за допомогою у поверненні громадян в Україну, заявив посол України в Польщі Василь Зварич.

В Україні поки не ставлять питання очікувань від європейських партнерів щодо сприяння мобілізації українських чоловіків призовного віку. Також не було офіційних звернень ані до польської сторони, ані до будь-кого з партнерів, щоб якимось чином допомагали повернути громадян в Україну. Про це повідомив посол України в Польщі  Василь Зварич в інтерв'ю для Sestry.eu, передає УНН.

У Sestry.eu зазначили, що спочатку міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш говорив про готовність допомогти Україні з поверненням призовників. Потім міністр внутрішніх справ Кервінський заявив зворотнє, наголошуючи, що відсутність чинного паспорта не буде підставою для позбавлення тимчасового захисту.

На запитання чого Україна очікує насправді від європейських партнерів, зокрема Польщі, у сприянні мобілізації, Зварич відповів: "Передусім, це наше внутрішнє питання. Ми поки не ставимо питання очікувань від наших партнерів. Нам потрібно зробити свою внутрішню роботу, створити можливості для наших громадян, щоб вони могли верифікувати й актуалізувати свої дані в реєстрах".

За його словами,  далі вже будуть дивитися, з якою кількістю таких громадян Україна має справу.

"Бо, чесно кажучи, станом на сьогодні ми не маємо точної цифри, скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном. Всі вони є дуже приблизні. Верифікація цих даних дозволить нам зрозуміти, про яку кількість громадян ми говоримо. Ми офіційно не звертались ані до польської сторони, ані до будь-кого з партнерів, щоб якимось чином нам сприяли, допомагали у питанні повернення наших громадян в Україну. Бо це дійсно дуже особливе питання", - заявив Зварич.

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Зварич зазначив, що потрібно сфокусувати всю увагу на тому, щоб ретельно підготуватися до початку імплементації закону про мобілізацію, щоб для кожного громадянина створити можливості для верифікації своїх даних.

"І вже відштовхуючись від загальної кількості, будемо продумувати наступні кроки. Але я не хотів би, щоб цю всю тему ми звели до питання якогось примусу чи якихось непопулярних дій. Передусім ми повинні зробити все для того, щоб кожен громадянин усвідомив свою відповідальність перед своєю батьківщиною, незалежно від місця свого проживання", - сказав Зварич.

Він зауважив, що принцип справедливості діє і повинен бути застосований.

"Звісно, ми розуміємо всі нюанси, всі обставини. Але принцип справедливості діє і повинен бути застосований. Ми повинні думати в першу чергу про наших військових, які перебувають в окопах, наражаючи своє життя, захищаючи батьківщину. Ми повинні брати з них приклад і намагатися донести нашим громадянам, що виїхавши за межі України, це не означає, що ти перестав бути українцем чи громадянином України. Ти, звісно, можеш перестати ним бути, якщо це твоє бажання і твоє право. Але якщо ти залишаєшся громадянином України, ти повинен розуміти, що, окрім прав, у тебе є певні обов'язки", - сказав Зварич.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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