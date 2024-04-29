Украина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате мира в дивизионе 1В. Украинцы обыграли Нидерланды со счетом 4:0. Об этом пишет УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Во втором матче турнира соперниками стали Нидерланды - сборная, которую на ЧМ-2023 украинцы обыграли со счетом 14:2 - самым крупным на тот момент за 13 лет.

Украинцы открыли счет на восьмой минуте встречи. Филипп Пангелов-Юлдашев нанес удар со средней дистанции, который стал голевым.

В середине первого периода в матче возникла техническая пауза из-за проблем со льдом. Перерыв длился почти полчаса, после чего команды вернулись доигрывать 20-минутку.

После второй победы Украина продолжает возглавлять таблицу чемпионата мира-2024 в дивизионе ІВ, опережая и Китай, и Литву, которые также одержали по две победы, благодаря лучшей разнице шайб.

Дополнение

Первую игру украинцы провели в субботу, разгромив Эстонию со счетом 8:0. Украинцы пока идут без потерь очков, но матчи с прямыми конкурентами еще впереди.

Украина разгромила Болгарию со счетом 9:1 в первом матче женского ЧМ по хоккею