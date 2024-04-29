Україна здобула другу перемогу поспіль на чемпіонаті світу з хокею
Київ • УНН
Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу 2024 року в Дивізіоні 1В, розгромивши Нідерланди з рахунком 4:0 і продовжуючи очолювати турнірну таблицю.
Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Українці обіграли Нідерланди з рахунком 4:0. Про це пише УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Деталі
У другому матчі турніру суперниками стали Нідерланди – збірна, яку на ЧС-2023 українці обіграли з рахунком 14:2 – найбільшим на той момент за 13 років.
Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині зустрічі. Пилип Пангелов-Юлдашев завдав удару з середньої відстані, який став гольовим.
У середині першого періоду у матчі виникла технічна пауза через проблеми з льодом. Перерва тривала майже пів години, після чого команди повернулися догравати 20-хвилинку.
Після другої перемоги Україна продовжує очолювати таблицю чемпіонату світу-2024 у дивізіоні ІВ, випереджаючи і Китай, і Литву, які також здобули по дві перемоги, завдяки кращій різниці шайб.
Доповнення
Першу гру українці провели в суботу, розгромивши Естонію з рахунком 8:0. Українці наразі йдуть без втрат очок, але матчі з прямими конкурентами ще попереду.
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