Украина разгромила Болгарию со счетом 9:1 в первом матче женского ЧМ по хоккею
Киев • УНН
Женская сборная Украины по хоккею начала чемпионат мира в Загребе (Хорватия) с победы над Болгарией со счетом 9:1, причем вратарь Виктория Ткаченко пропустила лишь одну шайбу, а капитан Валерия Манчак-Дженсен сделала хет-трик.
Женская сборная Украины одержала уверенную победу против команды Болгарии на старте чемпионата мира в хорватском Загребе, пишет УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
Детали
Как сообщается, матч Украина - Болгария завершился с результатом 9:1 (3:1, 5:0, 1:0).
Героинями стала вратарь команды Виктория Ткаченко, которая пропустила лишь одну шайбу в первом периоде, и капитан Валерия Манчак-Дженсен, на счету которой хет-трик.
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