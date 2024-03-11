Украина разгромила Болгарию со счетом 9:1 в первом матче женского ЧМ по хоккею

Женская сборная Украины одержала уверенную победу против команды Болгарии на старте чемпионата мира в хорватском Загребе, пишет УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Как сообщается, матч Украина - Болгария завершился с результатом 9:1 (3:1, 5:0, 1:0).

Героинями стала вратарь команды Виктория Ткаченко, которая пропустила лишь одну шайбу в первом периоде, и капитан Валерия Манчак-Дженсен, на счету которой хет-трик.

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