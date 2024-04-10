Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Дельфийском экономическом форуме заявил, что Украина не просит слишком много, а стране нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора, передает УНН.

Детали

Украина не просит слишком много. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей - и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю. И нам нужна справедливость - такое давление на Россию, которое не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал: каждый раз большие санкции против России, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации - сказал Зеленский.

Он добавил, что это все абсолютно реалистично и зависит только от политической воли партнеров.

путин может заполнять своей агрессией лишь дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается. Можно победить в этой войне. Но не дефицитами приобретается победа. Я хочу поблагодарить сейчас всех, кто понимает, что время в войне - это жизнь, это возможность сохранить много жизней, когда не колеблешься с решениями. Я благодарю всех, кто действительно помогает. (...) Мы должны увидеть вместе нашу победу над российским террором. путин должен проиграть свою ставку - резюмировал президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский встретился с новоназначенным министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом в рамках его первого зарубежного визита в должности. Зеленский отметил важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию и развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности.