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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, артиллерия и усиление санкций против России, чтобы защитить города от российского террора и победить в войне.
Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко
В мае во временно оккупированном Мариуполе россияне начинают мобилизационные мероприятия, данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.
В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы
Двое погибли, семеро получили ранения, когда автобус, перевозивший вахтовиков, упал в карьер в Красноярском крае россии.
В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД
В результате российских атак на Харьковщине погибли ребенок и две женщины, еще 4 человека пострадали, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - аптека, магазин и автобус.
Болгария выделила Украине 60 тыс. евро в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития
Национальное собрание Болгарии одобрило выделение Украине 60 000 евро в рамках четырехлетней программы Организации экономического сотрудничества и развития стоимостью 16,5 млн евро, несмотря на оппозицию со стороны некоторых депутатов, которые хотели, чтобы средства были направлены на другие цели.
В рф подозреваемый в нападении на "Крокус" сбежал от силовиков: объявлен план "Сирена"
В рф подозреваемый 47-летний Николай С. сбежал от силовиков в лес вблизи села Мещерское после того, как его обвинили в причастности к теракту в "Крокусе".
Британская компания будет ремонтировать пушки L119 в Украине - Камышин
Великобритания и BAE Systems подписали соглашения о том, что компания будет ремонтировать и обслуживать пушки L119 в Украине за британские средства, уменьшая логистику для украинских военных и привлекая партнерские средства в страну.
Дела Майдана: в суд направили дело командира львовского "Беркута"
Командира львовского "Беркута" и подчиненного будут судить по обвинениям в террористическом акте и умышленных убийствах митингующих 18 февраля 2014 года.
Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии
Швейцария планирует провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня 2024 года, в которой, как ожидается, примет участие президент США Джо Байден, а также представители 80-100 стран, преимущественно с Глобального Юга.
Расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи: военному рф сообщено о подозрении
российскому подполковнику из курска сообщено о подозрении за расстрел семьи, которая оказывала медицинскую помощь раненой женщине во время оккупации Бучи.