Украина не подтверждает происхождение найденного в Греции морского дрона

$43.960.1051.720.12
ukenru
Эксклюзив
16:35 • 8596 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
12 мая, 12:17 • 23383 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
12 мая, 10:54 • 30579 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42 • 25484 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
11 мая, 18:27 • 43378 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 106344 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
11 мая, 13:39 • 88072 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
11 мая, 13:09 • 98013 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
11 мая, 12:55 • 51994 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
11 мая, 12:50 • 30703 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
94%
736мм
Популярные новости
Сотрудница СБУ передавала фсб данные об украинских оперативниках, ей готовят подозрение в госизменеPhoto12 мая, 12:30 • 10529 просмотра
В кремле снова заявили о "приближении завершения войны" после слов Зеленского о новых атаках12 мая, 13:13 • 7442 просмотра
Блогера Анну Кривуц разоблачили на продаже гуманитарных авто для ВСУ, продолжаются следственные действия12 мая, 14:06 • 11689 просмотра
Хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы. Нидерланды отправили врачей на карантин16:10 • 14980 просмотра
Трамп заявил об отсутствии согласия с путиным, что рф "должна получить весь Донбасс"18:54 • 3680 просмотра
публикации
Хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы. Нидерланды отправили врачей на карантин16:10 • 15001 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 106344 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11 мая, 16:27 • 44318 просмотра
Как избавиться от тараканов в квартире и почему они появляютсяPhoto11 мая, 16:12 • 49645 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок11 мая, 13:39 • 88072 просмотра
Актуальные люди
Андрій Єрмак
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 24121 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 31223 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 39820 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 36308 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 34835 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Украина не подтверждает происхождение найденного в Греции морского дрона

Киев • УНН

 • 712 просмотра

МИД не располагает подтверждениями происхождения морского дрона, найденного у берегов Греции. Украина готова сотрудничать с Афинами для выяснения всех обстоятельств.

Украина не подтверждает происхождение найденного в Греции морского дрона

В Министерстве иностранных дел Украины нет никаких подтверждений относительно происхождения найденного у берегов Греции морского дрона. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Киев открыт к сотрудничеству с греческой стороной по поводу инцидента.

У украинской стороны по состоянию на данный момент нет никакой информации о найденном в Греции дроне. Нет никаких свидетельств о его принадлежности к украинским операторам морских дронов

- сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента, если Афины обратятся с соответствующим запросом.

Напомним

На днях греческие саперы произвели контролируемый взрыв морского беспилотника со взрывчаткой, который рыбаки обнаружили в Ионическом море вблизи острова Лефкада. Речь идет о морском дроне "Магура" украинского производства. На борту было около 100 килограммов взрывчатки.

В Греции подорвали найденный в море беспилотник со взрывчаткой, который может быть украинским10.05.26, 06:03 • 7872 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира