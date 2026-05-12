Украина не подтверждает происхождение найденного в Греции морского дрона

В Министерстве иностранных дел Украины нет никаких подтверждений относительно происхождения найденного у берегов Греции морского дрона. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Киев открыт к сотрудничеству с греческой стороной по поводу инцидента.

У украинской стороны по состоянию на данный момент нет никакой информации о найденном в Греции дроне. Нет никаких свидетельств о его принадлежности к украинским операторам морских дронов - сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента, если Афины обратятся с соответствующим запросом.

Напомним

На днях греческие саперы произвели контролируемый взрыв морского беспилотника со взрывчаткой, который рыбаки обнаружили в Ионическом море вблизи острова Лефкада. Речь идет о морском дроне "Магура" украинского производства. На борту было около 100 килограммов взрывчатки.

В Греции подорвали найденный в море беспилотник со взрывчаткой, который может быть украинским