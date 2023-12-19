Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку снарядов
Киев • УНН
Украина наращивает производство ударных беспилотников и собственных боеприпасов, как советского образца, так и западных калибров, чтобы решить проблему нехватки артиллерийских боеприпасов, заявил заместитель министра обороны Гаврилюк.
Мощное производство ударных дронов должно помочь Украине преодолеть проблему дефицита артиллерийских боеприпасов. Как передает УНН, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал об этом в интервью ВВС.
Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине приняли решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА
Детали
Он рассказал, что также наращивается собственное производство боеприпасов советских образцов. Кроме того, Украина вместе с партнерами будет производить и снаряды других калибров будет производить и снаряды других калибров для западных образцов оружия. По оценкам Гаврилюка, в следующем году украинская оборонная промышленность произведет их достаточно, чтобы покрыть разницу между реальными потребностями и тем количеством снарядов, которое могут предоставить партнеры.
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За прошедшую неделю "Армия дронов" поразила 186 единиц российской техники11 декабрь 2023, 17:06 • 34832 просмотра
Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку снарядов
Украина наращивает производство ударных беспилотников и собственных боеприпасов, как советского образца, так и западных калибров, чтобы решить проблему нехватки артиллерийских боеприпасов, заявил заместитель министра обороны Гаврилюк.
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