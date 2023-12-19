Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку снарядов

Мощное производство ударных дронов должно помочь Украине преодолеть проблему дефицита артиллерийских боеприпасов. Как передает УНН, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал об этом в интервью ВВС.

Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине приняли решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА - сказал Иван Гаврилюк.

Детали

Он рассказал, что также наращивается собственное производство боеприпасов советских образцов. Кроме того, Украина вместе с партнерами будет производить и снаряды других калибров будет производить и снаряды других калибров для западных образцов оружия. По оценкам Гаврилюка, в следующем году украинская оборонная промышленность произведет их достаточно, чтобы покрыть разницу между реальными потребностями и тем количеством снарядов, которое могут предоставить партнеры.

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