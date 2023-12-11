За прошедшую неделю "Армия дронов" поразила 186 единиц российской техники
Киев • УНН
Украинская "Армия беспилотников" за неделю поразила или уничтожила 186 российских военных единиц, включая танки и бронетехнику, - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В течение 4-10 декабря, ударные подразделения "Армии дронов" поразили или уничтожили 186 единиц российской техники, в том числе 36 танков, 55 грузовиков и 55 бронированных машин.
Об этом передает УНН, ссылаясь на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Армия дронов минусовала 186 единиц российской техники - результаты за неделю. Военные продолжают успешно демилитаризировать врага на всех направлениях фронта
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Как сообщает Федоров, в целом "птичками" поражено 36 вражеских танков, 55 грузовиков, 55 бронированных машин, а также 375 опорных пунктов и 440+ единиц личного состава российской оккупационной армии.
Спасибо Силам обороны за мастерскую работу. Продолжаем развивать и масштабировать украинский рынок дронов
Напомним
Совет ЕС ввел новые санкции против шести физлиц и пяти организаций, причастных к разработке и производству Ираном беспилотников, которые используются в войне России против Украины. России против Украины.
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За прошедшую неделю "Армия дронов" поразила 186 единиц российской техники
Украинская "Армия беспилотников" за неделю поразила или уничтожила 186 российских военных единиц, включая танки и бронетехнику, - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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