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За прошедшую неделю "Армия дронов" поразила 186 единиц российской техники

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 17:06  •  15848 просмотра

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Украинская "Армия беспилотников" за неделю поразила или уничтожила 186 российских военных единиц, включая танки и бронетехнику, - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В течение 4-10 декабря, ударные подразделения "Армии дронов" поразили или уничтожили 186 единиц российской техники, в том числе 36 танков, 55 грузовиков и 55 бронированных машин.

Об этом передает УНН, ссылаясь на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Армия дронов минусовала 186 единиц российской техники - результаты за неделю. Военные продолжают успешно демилитаризировать врага на всех направлениях фронта

- говорится в заметке.

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Как сообщает Федоров, в целом "птичками" поражено 36 вражеских танков, 55 грузовиков, 55 бронированных машин, а также 375 опорных пунктов и 440+ единиц личного состава российской оккупационной армии.

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Спасибо Силам обороны за мастерскую работу. Продолжаем развивать и масштабировать украинский рынок дронов

- отметил глава Минцифры.

Напомним

Совет ЕС ввел новые санкции против шести физлиц и пяти организаций, причастных к разработке и производству Ираном беспилотников, которые используются в войне России против Украины. России против Украины.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
За минулий тиждень "Армія дронів" уразила 186 одиниць російської техніки
Over the past week, the "Army of Drones" has destroyed 186 units of Russian equipment
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За прошедшую неделю "Армия дронов" поразила 186 единиц российской техники

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