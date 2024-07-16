Украина сделала все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Евросоюза, и направила соответствующий запрос на €4,1 млрд в Еврокомиссию. Об этом заявили в Минэкономики, передает УНН.

Детали

Украина своевременно и в полном объеме выполняет индикаторы, запланированные в рамках Ukraine Facility. Это открывает для нас финансирование, предусмотренное программой. Кроме этого, мы также подписали все дополнительные соглашения с ЕС, которые позволяют получить соответствующие средства в соответствии с согласованным графиком. Надеемся на положительную оценку выполнения индикаторов со стороны ЕС - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В ведомстве пояснили, что в течение второго квартала 2024 года Украина выполнила 9 индикаторов, предусмотренных Планом для Ukraine Facility. Речь идет в частности о:

одобрение плана цифровизации Государственной таможенной службы

одобрение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы

одобрение Плана мероприятий по реализации Дорожной карты по реформированию управления публичными инвестициями

назначение нового руководителя НАПК

вступление в силу Закона о корпоративном управлении для государственных компаний

пересмотр нормативно-правовой базы о Бюро экономической безопасности

разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату

принятие Стратегии термомодернизации зданий на период до 2050 года и Плана мероприятий по ее реализации

вступление в силу стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года.

Чехия готова присоединиться к программе Ukraine Facility

Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, в том числе €1,5 млрд составит грантовое финансирование. Всего в 2024 году Украина ожидает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд будет грантовой помощью - резюмировали в Минэкономики

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине уже открыт доступ к финансированию в рамках программы ЕС Ukraine Facility.