Киев • УНН
Украина выполнила все 9 индикаторов на второй квартал 2024 года в рамках программы ЕС "Украинский фонд", что позволило ей запросить у Европейской Комиссии 4,1 млрд евро, в том числе 1,5 млрд евро грантового финансирования.
Украина сделала все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Евросоюза, и направила соответствующий запрос на €4,1 млрд в Еврокомиссию. Об этом заявили в Минэкономики, передает УНН.
Детали
Украина своевременно и в полном объеме выполняет индикаторы, запланированные в рамках Ukraine Facility. Это открывает для нас финансирование, предусмотренное программой. Кроме этого, мы также подписали все дополнительные соглашения с ЕС, которые позволяют получить соответствующие средства в соответствии с согласованным графиком. Надеемся на положительную оценку выполнения индикаторов со стороны ЕС
В ведомстве пояснили, что в течение второго квартала 2024 года Украина выполнила 9 индикаторов, предусмотренных Планом для Ukraine Facility. Речь идет в частности о:
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Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, в том числе €1,5 млрд составит грантовое финансирование. Всего в 2024 году Украина ожидает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд будет грантовой помощью
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине уже открыт доступ к финансированию в рамках программы ЕС Ukraine Facility.