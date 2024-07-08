Украина инициирует созыв заседания чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН из-за российской атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, в частности больницу "Охматдет". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.

Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу" - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский прокомментировал циничное обвинение россии по поводу своих же ударов по гражданским объектам в Украине.

Цинизм снова демонстрируют уроды из кремля В ТОМ, ЧТО это работало украинское ПВО, что это Украинское ПВО, а не их рассчитанный удар… Бесспорно мы ответим этим извергам из России - отметил Зеленский.

Удар по "Охматдету": россияне назвали это "ответом" на атаки по объектам энергетики в рф

Дополнение

По состоянию на 15:00 в результате утренней массированной атаки на Украину известно о 28 погибших и 112 раненых в Киеве, Киевской области и Днепропетровщине.

Напомним

Во время массированного российского удара по Украине, который состоялся утром 8 июля, силы ПВО сбили 30 ракет. россияне использовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования.