Утренний массированный удар по Украине - это якобы ответ рф на удары Украины по объектам российской энергетики и экономики. Об этом заявили в министерстве обороны россии, передает УНН.

Детали

Утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики ссс рф нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ - говорится в заявлении россиян.

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В москве отмечают, что цели удара якобы достигнуты и все предназначенные объекты поражены.

А впрочем, россияне отрицают преднамеренный ракетный удар по гражданским объектам. Там уверяют, что все кадры обнародованные из Киева - это якобы следствие падения украинской ракеты ПВО.

Также российские пропагандисты заявили, что это якобы очередные провокации накануне саммита НАТО.

Напомним

В результате комбинированного ракетного обстрела российскими войсками Украины на 12:50 было известно уже о 21 погибшем и 68 пострадавших, в частности, в столице оккупанты попали по детской больнице "Охматдет", где погибли два человека.