Послы Соединенных Штатов и ряда Европейских стран прокомментировали сегодняшний ракетный удар по Украине, передает УНН.

Посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя сегодняшний массированный удар рф по Украине заявила, что на этой неделе лидеры возьмут на себя значительные обязательства по безопасности Киева.

В то время, как лидеры собираются отметить 75-ю годовщину НАТО, россия запустила 40 ракет по Украине. Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность - вот почему на этой неделе лидеры возьмут на себя значительные обязательства по безопасности Украины, - заявила она.

Посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети X прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку по Украине.

Сегодня утром российская сторона осуществила ракетную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Здесь пострадала, среди прочего, детская больница "Охматдет". Много жертв в Киеве - погибших, раненых. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру, - сказал он.

Также, посол Австрии Арад Бенкьо шокирован попаданием на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве.

На этот раз попало в детскую больницу "Охматдет". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака - это чистый террор, - отреагировал он.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осудила российский удар по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Военный преступник, обвиняемый Международным уголовным судом, убивает невинных ради собственного удовольствия,

Она также подчеркнула, что ответственность несет каждый, кто поддерживает или позволяет Путину это делать.

Посол ЕС Катарина Матернова прокомментировала ракетный обстрел по Украине.

Сегодня российский террор унес жизни многих гражданских в Киеве, Кривом Роге и Днепре, оставив много раненых. Под завалами киевской детской больницы Охматдет оказались дети и медицинские работники. Мир должен объединиться против этого зла. Колебания стоят жизни украинским детям, -отметила она.



Напомним

Российские войска нанесли ракетный удар по Украине, в результате которого на 12:50 21 человек погиб и 68 получили ранения, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, где погибло два человека.