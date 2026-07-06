Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками РФ
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига инициировал срочное заседание Совета Безопасности ООН после массированных ракетных и дроновых ударов России. Он призвал международное сообщество к решительным действиям для сдерживания агрессора.
Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированными атаками России, сообщил в понедельник министр иностранных дел Андрей Сибига в X, пишет УНН.
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"Каждая российская ракета, выпущенная по Украине, несет послание, выходящее далеко за пределы наших границ. Она имеет целью убедить мир, что насилие может заменить закон, страх – сильнее солидарности, а жестокость остается безнаказанной", - написал министр.
После второй массированной ракетной атаки и атаки беспилотников со стороны России всего за несколько дней, Украина требует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН
Он призвал "председательство Демократической Республики Конго и членов Совета поддержать запрос Украины".
"Промедление или слабая реакция не способны остановить террор. Это под силу лишь решительным, принципиальным и своевременным действиям. Международное сообщество должно объединиться, чтобы сдержать агрессора и продолжать продвигать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с Уставом ООН", – подчеркнул министр.
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