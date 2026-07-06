Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками РФ

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками РФ

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками РФ

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками РФ