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Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками РФ

Киев • УНН

 • 3628 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига инициировал срочное заседание Совета Безопасности ООН после массированных ракетных и дроновых ударов России. Он призвал международное сообщество к решительным действиям для сдерживания агрессора.

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками РФ

Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированными атаками России, сообщил в понедельник министр иностранных дел Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Детали

"Каждая российская ракета, выпущенная по Украине, несет послание, выходящее далеко за пределы наших границ. Она имеет целью убедить мир, что насилие может заменить закон, страх – сильнее солидарности, а жестокость остается безнаказанной", - написал министр.

После второй массированной ракетной атаки и атаки беспилотников со стороны России всего за несколько дней, Украина требует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН

- подчеркнул Сибига.

Он призвал "председательство Демократической Республики Конго и членов Совета поддержать запрос Украины".

"Промедление или слабая реакция не способны остановить террор. Это под силу лишь решительным, принципиальным и своевременным действиям. Международное сообщество должно объединиться, чтобы сдержать агрессора и продолжать продвигать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с Уставом ООН", – подчеркнул министр.

Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в Вишневом06.07.26, 10:49 • 16095 просмотров

Юлия Шрамко

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