Украина имеет уже 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий по производству оружия - Шмыгаль

Украина заключила уже 5 договоров о совместном производстве вооружения с ведущими компаниями мира. В 2024 году таких предприятий будет создано десятки. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Конечно мы очень плодотворно сотрудничаем с лидерами производства вооружений мира. Уже можем говорить о 5 заключенных контрактах и создании 5 совместных предприятий в Украине в сотрудничестве с западными производителями вооружения, нашими партнерами. Эта работа продолжается. Этих предприятий будут десятки - сказал Шмыгаль

Он отметил, что некоторые предприятия Украина с партнерами создает непублично, чтобы обеспечить их безопасность.

Известные компании производителей оружия рассматривают сегодня возможность присутствовать в Украине, заключать контракты, создавать совместные предприятия и производить здесь оружие, составлять здесь отдельные элементы и проводить ремонтные кампании. Это для нас конечно ускорит логистику и усилит нашу составляющую безопасности - подчеркнул премьер.

Напомним

Украинский бизнес и рынок готовы производить более миллиона дронов, на что в этом году было выделено более 40 млрд гривен.