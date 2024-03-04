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Украина имеет уже 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий по производству оружия - Шмыгаль

Украина имеет уже 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий по производству оружия - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 14:10  •  16441 просмотра

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Украина подписала 5 соглашений о совместном производстве вооружений с западными компаниями и ожидает, что до 2024 года в Украине будет создано еще десятки таких предприятий для усиления отечественного оборонного производства.

Украина заключила уже 5 договоров о совместном производстве вооружения с ведущими компаниями мира. В 2024 году таких предприятий будет создано десятки. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Конечно мы очень плодотворно сотрудничаем с лидерами производства вооружений мира. Уже можем говорить о 5 заключенных контрактах и создании 5 совместных предприятий в Украине в сотрудничестве с западными производителями вооружения, нашими партнерами. Эта работа продолжается. Этих предприятий будут десятки

 - сказал Шмыгаль

Он отметил, что некоторые предприятия Украина с партнерами создает непублично, чтобы обеспечить их безопасность.

Известные компании производителей оружия рассматривают сегодня возможность присутствовать в Украине, заключать контракты, создавать совместные предприятия и производить здесь оружие, составлять здесь отдельные элементы и проводить ремонтные кампании. Это для нас конечно ускорит логистику и усилит нашу составляющую безопасности

- подчеркнул премьер.

Напомним

Украинский бизнес и рынок готовы производить более миллиона дронов, на что в этом году было выделено более 40 млрд гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україна має вже 5 укладених контрактів про створення спільних підприємств з виробництва зброї - Шмигаль
Ukraine has already signed 5 contracts on creation of joint ventures for weapons production - Shmyhal
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Украина имеет уже 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий по производству оружия - Шмыгаль

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