Україна має вже 5 укладених контрактів про створення спільних підприємств з виробництва зброї - Шмигаль
Київ • УНН
Україна підписала 5 угод про спільне виробництво озброєнь із західними компаніями і очікує, що до 2024 року в Україні буде створено ще десятки таких підприємств для посилення вітчизняного оборонного виробництва.
Україна уклала вже 5 договорів про спільне виробництво озброєння з провідними компаніями світу. У 2024 році таких підприємств буде створено десятки. Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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Звичайно ми дуже плідно співпрацюємо з лідерами виробництва озброєнь світу. Уже можемо говорити про 5 укладених контрактів і створення 5 спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєння, нашими партнерами. Ця робота продовжується. Цих підприємств будуть десятки
Він зазначив, що деякі підприємства Україна з партнерами створює непублічно, щоб забезпечити їхню безпеку.
Відомі компанії виробників зброї розглядають сьогодні можливість бути присутніми в Україні, укладати контракти, створювати спільні підприємства і виробляти тут зброю, складати тут окремі елементи і проводити ремонтні кампанії. Це для нас звичайно пришвидшить логістику і посилить нашу безпекову складову
Нагадаємо
Український бізнес та ринок готові виробляти більше, ніж мільйон дронів, на що у цьому році було виділено понад 40 млрд гривень.