В Украине есть более 500 тыс. доз вакцины против COVID-19

Украина имеет более 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 - Pfizer. На 2025 год правительством уже сформирована заявка на получение вакцин. По предварительной информации вакцина будет предоставлена на бесплатной основе.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На сегодня мы имеем более 500 тыс. доз вакцины - это Omicron-спецефическая вакцина Pfizer, которая используется в Украине почти год без наличия других альтернатив. Она сейчас находится на уровне каждого пункта прививки на территории страны - сказал Кузин.

Он также отметил, что Украина имеет на уровне крупных больниц, в центрах вакцинации, или в пунктах вакцинации определенное количество детской вакцины для вакцинации детей от 6 лет. Кузин сообщил, что Украина может получать до конца 2024 года на бесплатной основе достаточно значительные объемы вакцины по запросу страны. В случае необходимости правительство может обратиться и дозаказать в дополнительном количестве вакцину.

"На 2025 год правительством уже сформирована заявка на получение вакцин. По предварительной информации такая вакцина будет так же на бесплатной основе предоставлена Украине учитывая, то, что Украина подпадает под особую категорию стран, которая пока не может в пределах своего государственного бюджета компенсировать стоимость такой вакцины из-за продолжающейся войны", - рассказал Кузин.

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Дополнение

Кузин сообщал, что на территории Украины циркулирует не менее 10 различных подтипов коронавируса, в том числе и штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года. В стране за последний месяц выросло количество заболеваний, но пока нет прогнозов о возможности эпидемии.

Кузин также сообщал, что новый субвариант коронавируса "Omicron" - "FLiRT" не вызывает тяжелых форм заболевания у людей, которые вакцинированы, или имеют ревакцинацию в тех случаях, когда она им показана.