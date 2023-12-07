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Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 10:19  •  27784 просмотра

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Украина и США подписали меморандум о совместном военном производстве и обмене данными, направленный на развитие оборонной промышленности Украины в условиях конфликта с Россией.

По итогам первого дня Конференции Оборонных Индустрий DFNC1: US Edition, которая проходит в Вашингтоне Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Украины. 

 Детали

Как отмечается, Минобороны и Минстратегпром Украины подписало меморандум с Министерством обороны США о сотрудничестве по совместному производству и обмену техническими данными. Документ будет способствовать построению в Украине производственных возможностей для обеспечения ВСУ необходимым оружием. В частности, критически необходимыми боеприпасами, указали в Минобороны. 

Украина - единственная страна мира, которая сражается в полномасштабной войне против врага, который имеет мощную индустрию. Для нас вопросом выживания является создание военной индустрии, которая соответствует масштабу промышленных мощностей врага. Мы нуждаемся в мощной Промышленной Коалиции, чтобы объединить усилия в борьбе против российского террора 

- заявил министр обороны Рустем Умеров. 

Как отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин,  в Украине регулирование оборонной промышленности является наиболее благоприятным для производителя. 

Мы предлагаем нашим партнерам посмотреть на украинскую оборонную промышленность как на возможность. Возможность открывать новые рынки - ведь кроме пополнения складов стран НАТО, после нашей победы украинские производители, которые имеют опыт перехода от вооружений советского образца к вооружениям стандарта НАТО, могут передать этот опыт тем странам Глобального Юга, которые сейчас зависят от поставок вооружений из россии

 - отметил Камышин.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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