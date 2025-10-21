$41.760.03
19:58
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
19:07
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Новый проект Украины и НАТО усовершенствует спасение раненых на поле боя

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Украина совместно с НАТО начала проект по улучшению медицинской помощи на передовой, учитывая реалии современной войны. Проект сосредоточен на обеспечении полевой помощи и эвакуации раненых в 8-километровой killzone.

Новый проект Украины и НАТО усовершенствует спасение раненых на поле боя

Украина совместно с НАТО начала проект, направленный на совершенствование методов оказания медицинской помощи непосредственно на линии фронта. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что проект направлен на поиск Украиной и НАТО общих эффективных решений для медицинской помощи на передовой с учетом реалий современной войны. В частности, обеспечение длительной полевой помощи и эвакуации раненых в пределах 8-километровой killzone, где постоянно работает вражеская разведка, а удары дронов и артиллерии усложняют эвакуацию.

Ключевыми направлениями для разработок являются: практические концепции, системы или интегрированные архитектуры для медицинской стабилизации, сокрытия перемещений, связи и эвакуации раненых в сложных боевых условиях

- говорится в сообщении.

Подавать заявки на участие в проекте могут оборонные компании и университеты из Украины и стран НАТО.

Отмечается, что победители смогут сотрудничать с Альянсом и получить поддержку для внедрения своих решений на практике. 

Напомним

Боевые медики смогут трудоустраиваться в гражданской медицине и получать новые медицинские специальности по упрощенной процедуре. Правительство определило разработку программ реинтеграции боевых медиков одной из целей Программы действий на 2025 год.

