Новый проект Украины и НАТО усовершенствует спасение раненых на поле боя

Украина совместно с НАТО начала проект, направленный на совершенствование методов оказания медицинской помощи непосредственно на линии фронта. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН. Детали В ведомстве сообщили, что проект направлен на поиск Украиной и НАТО общих эффективных решений для медицинской помощи на передовой с учетом реалий современной войны. В частности, обеспечение длительной полевой помощи и эвакуации раненых в пределах 8-километровой killzone, где постоянно работает вражеская разведка, а удары дронов и артиллерии усложняют эвакуацию. Ключевыми направлениями для разработок являются: практические концепции, системы или интегрированные архитектуры для медицинской стабилизации, сокрытия перемещений, связи и эвакуации раненых в сложных боевых условиях - говорится в сообщении. Подавать заявки на участие в проекте могут оборонные компании и университеты из Украины и стран НАТО. Отмечается, что победители смогут сотрудничать с Альянсом и получить поддержку для внедрения своих решений на практике.