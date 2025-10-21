Новий проєкт України та НАТО вдосконалить порятунок поранених на полі бою

$41.760.03
19:58 • 4324 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
19:07 • 10142 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 15511 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 24644 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 37245 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 22840 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 22410 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23550 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22680 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21445 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal21 жовтня, 11:26 • 11197 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 26506 перегляди
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року21 жовтня, 13:20 • 12846 перегляди
СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрониVideo15:32 • 7814 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo15:33 • 21324 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 37237 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 46384 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 44983 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 50683 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 107671 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ16:48 • 6538 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 26572 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 37673 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 28826 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 84916 перегляди
Новий проєкт України та НАТО вдосконалить порятунок поранених на полі бою

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Україна спільно з НАТО розпочала проєкт для покращення медичної допомоги на передовій, враховуючи реалії сучасної війни. Проєкт зосереджений на забезпеченні польової допомоги та евакуації поранених у 8-кілометровій killzone.

Україна спільно з НАТО розпочала проєкт, спрямований на вдосконалення методів надання медичної допомоги безпосередньо на лінії фронту. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві повідомили, що проєкт спрямований на пошук Україною та НАТО спільних ефективних рішень для медичної допомоги на передовій з урахуванням реалій сучасної війни. Зокрема, забезпечення тривалої польової допомоги та евакуації поранених у межах 8-кілометрової killzone, де постійно працює ворожа розвідка, а удари дронів та артилерії ускладнюють евакуацію.

Ключовими напрямками для розробок є: практичні концепції, системи або інтегровані архітектури для медичної стабілізації, приховування переміщень, зв’язку та евакуації поранених у складних бойових умовах

- йдеться у дописі.

Подаватися на участь у проєкті можуть оборонні компанії та університети з України та країн НАТО.

Зазначається, що переможці зможуть співпрацювати з Альянсом та отримати підтримку для впровадження своїх рішень на практиці. 

Нагадаємо

Бойові медики зможуть працевлаштовуватися в цивільній медицині та здобувати нові медичні спеціальності за спрощеною процедурою. Уряд визначив розроблення програм реінтеграції бойових медиків однією з цілей Програми дій на 2025 рік.

В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть 25.09.25, 19:19 • 31620 переглядiв

Віта Зеленецька

Здоров'я
Війна в Україні
Міністерство оборони України
НАТО
Україна