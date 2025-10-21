Новий проєкт України та НАТО вдосконалить порятунок поранених на полі бою
Київ • УНН
Україна спільно з НАТО розпочала проєкт, спрямований на вдосконалення методів надання медичної допомоги безпосередньо на лінії фронту. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
У відомстві повідомили, що проєкт спрямований на пошук Україною та НАТО спільних ефективних рішень для медичної допомоги на передовій з урахуванням реалій сучасної війни. Зокрема, забезпечення тривалої польової допомоги та евакуації поранених у межах 8-кілометрової killzone, де постійно працює ворожа розвідка, а удари дронів та артилерії ускладнюють евакуацію.
Ключовими напрямками для розробок є: практичні концепції, системи або інтегровані архітектури для медичної стабілізації, приховування переміщень, зв’язку та евакуації поранених у складних бойових умовах
Подаватися на участь у проєкті можуть оборонні компанії та університети з України та країн НАТО.
Зазначається, що переможці зможуть співпрацювати з Альянсом та отримати підтримку для впровадження своїх рішень на практиці.
Нагадаємо
Бойові медики зможуть працевлаштовуватися в цивільній медицині та здобувати нові медичні спеціальності за спрощеною процедурою. Уряд визначив розроблення програм реінтеграції бойових медиків однією з цілей Програми дій на 2025 рік.
