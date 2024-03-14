Украина и Молдова обсудили европейскую интеграцию, сотрудничество и поддержку Украины

В рамках рабочей встречи Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко встретился с Вице-премьер-министром и Министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

В первую очередь, Александр Корниенко отметил, что Украинский Парламент заинтересован в дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества. Он отметил, что такие встречи создадут возможность для обмена опытом и координации позиций в этом аспекте законодательной деятельности.

Во время встречи стороны обсудили вопросы, связанные с процессом евроинтеграции.

Внешнеполитические приоритеты Украины и Республики Молдова в отношении Европейского Союза совпадают - это прочная основа для дальнейшего развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене - заявил Александр Корниенко

Также Первый вице-спикер подчеркнул ожидания Украины на личное участие Президента Молдовы Майи Санду в Глобальном саммите мира.

Кроме этого, Александр Корниенко выразил благодарность за то, что более 100 тысяч украинских граждан нашли временное убежище на территории Молдовы. Особо он отметил, что Молдова предоставила Украине восемь траншей гуманитарной помощи на сумму примерно семи миллионов долларов США.

В заключении, Первый вице-спикер проинформировал, что Украина устойчиво поддерживает территориальную целостность Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ. Он также отметил, что Украина высоко оценивает солидарность Молдовы с украинским народом и искренне благодарна за поддержку и помощь в эти трудные времена.

Отношения Украины с НАТО четко определены, вступление в Альянс возможно после принятия политического решения - Корниенко