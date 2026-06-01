Украина и Литва обсудили совместное производство дронов-перехватчиков и морских беспилотников - Свириденко
Киев • УНН
В Вильнюсе обсудили совместное производство дронов-перехватчиков и морских беспилотников. Литва будет финансировать оборонные проекты через механизм SAFE.
В ходе консультаций правительств Украины и Литвы в Вильнюсе стороны обсудили совместные оборонные проекты, в частности производство дронов-перехватчиков в рамках реализации соглашения Drone Deal, которое президенты двух государств подписали 13 мая. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По ее словам, Литва стала первой страной НАТО, с которой Украина заключила подобное соглашение в сфере оборонных технологий и беспилотных систем.
Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в морском направлении, в частности производству морских дронов и возможностям реализации совместных проектов в сфере изготовления боеприпасов.
Также Украина подтвердила готовность направить в Литву своих военных экспертов для поддержки развития систем защиты воздушного пространства и противодействия современным угрозам безопасности.
Литовская сторона, в свою очередь, подтвердила намерение использовать механизм SAFE для финансирования совместных оборонных проектов.
Премьер-министр поблагодарила Литву за поддержку Украины и напомнила, что с 2024 года страна ежегодно направляет не менее 0,25% своего ВВП на поддержку украинской обороны и безопасности.
Оба наших народа знают цену свободе и готовы отстаивать ее вместе
