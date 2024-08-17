Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет - Центр сопротивления

  •  66075 просмотра
Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

  •  98275 просмотра
В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

  •  94729 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  61682 просмотра
Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

  •  54399 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  148726 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  138081 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  190370 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  177549 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  196295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

  •  25390 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

  •  25348 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

  •  30485 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  111156 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа 2024, 03:07  •  107430 просмотра
Актуальное
Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 09:14  •  13363 просмотра

Read in English

Украина и Гватемала рассмотрели возможности усиления экономического взаимодействия, в частности заключения Соглашения о свободной торговле. Гватемала активно поддерживает Украину в международных инициативах и коалициях.

Украина и Гватемала обсудили возможности углубления двустороннего экономического сотрудничества, в частности, продолжение работы над заключением Соглашения о свободной торговле. Об этом во время встречи в Доминиканской республике обсудили Президент Гватемалы Бернардо Аревало и Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

"С момента избрания Президента Гватемалы в июле прошлого года, мы активно ведем работу над продолжением системного улучшения торговли между нашими странами. В прошлом году общий объем внешней торговли с Гватемалой составил почти 45 млрд долларов. Мы имеем потенциал для ее усиления и безусловным фактором, который этому будет способствовать станет Соглашение о свободной торговле. Во время встречи договорились продолжить работу над его наработкой", - отметила Свириденко.

Она также поблагодарила Гватемалу за системную поддержку Украины.

"Гватемала едва ли не наиболее активно среди всех стран Латинской Америки поддерживала Украину с момента полномасштабной войны. Гватемала вошла в круг стран-участниц Международной Крымской Платформы, вошла в Основную группу по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии. Гватемала стала соавтором многих резолюций "украинского досье", принятых ГА ООН в 2022-2023 гг. и положительно проголосовала за все эти резолюции. Страна приняла участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии и присоединилась к совместному коммюнике по его результатам", - добавила Юлия Свириденко.

По ее словам, Гватемала активно поддерживает Украину, участвуя в различных коалициях, таких как Саммит первых леди, и уже подтвердила свое участие в нем. Кроме того, Украина пригласила Гватемалу присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Напомним

Ранее Украина и Гватемала обсудили двусторонние отношения, оборонные потребности Украины и обеспечение экспорта зерна несмотря на препятствия со стороны России.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
gvatemalaГватемала
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
  •  103088 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
  •  105997 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  110816 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  108387 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  102273 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  77582 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
16 августа 2024, 06:30  •  138081 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  108996 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114348 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113245 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

  •  54399 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  61682 просмотра
В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

  •  94729 просмотра
Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

  •  98275 просмотра
На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет - Центр сопротивления

  •  66075 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  148726 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  138081 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  190370 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  177549 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  196295 просмотра

Война

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

  •  2282 просмотра
Из-за атаки беспилотников на Керченском мосту в пробке стоит почти тысяча автомобилей

Из-за атаки беспилотников на Керченском мосту в пробке стоит почти тысяча автомобилей

  •  5011 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

  •  7824 просмотра
Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

  •  11130 просмотра
Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа

Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа

  •  10087 просмотра

политика

Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

  •  11130 просмотра
Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

  •  13807 просмотра
беларусь помогает рф модернизировать иранские дроны для войны в Украине - Сопротивление

беларусь помогает рф модернизировать иранские дроны для войны в Украине - Сопротивление

  •  22672 просмотра
В Украине развенчали кремлевский фейк о планах США "заменить" Зеленского на кого-то другого

В Украине развенчали кремлевский фейк о планах США "заменить" Зеленского на кого-то другого

  •  29942 просмотра
В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

  •  94691 просмотра

Война

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

  •  2282 просмотра
Из-за атаки беспилотников на Керченском мосту в пробке стоит почти тысяча автомобилей

Из-за атаки беспилотников на Керченском мосту в пробке стоит почти тысяча автомобилей

  •  5011 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

  •  7824 просмотра
Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

  •  11130 просмотра
Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа

Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа

  •  10087 просмотра

политика

Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

  •  11130 просмотра
Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

  •  13807 просмотра
беларусь помогает рф модернизировать иранские дроны для войны в Украине - Сопротивление

беларусь помогает рф модернизировать иранские дроны для войны в Украине - Сопротивление

  •  22672 просмотра
В Украине развенчали кремлевский фейк о планах США "заменить" Зеленского на кого-то другого

В Украине развенчали кремлевский фейк о планах США "заменить" Зеленского на кого-то другого

  •  29942 просмотра
В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

  •  94691 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  75954 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  72230 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  103407 просмотра

Экономика

Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа

Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа

  •  10087 просмотра
Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

  •  13807 просмотра
Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  35863 просмотра
На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

  •  30397 просмотра
Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

  •  28645 просмотра

Киев

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  61631 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  58015 просмотра
В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: спасены 10 человек и кот

В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: спасены 10 человек и кот

  •  24540 просмотра
В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

  •  33627 просмотра
В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  31216 просмотра