Украина и Гватемала договорились продолжить работу по заключению соглашения о свободной торговле

Украина и Гватемала обсудили возможности углубления двустороннего экономического сотрудничества, в частности, продолжение работы над заключением Соглашения о свободной торговле. Об этом во время встречи в Доминиканской республике обсудили Президент Гватемалы Бернардо Аревало и Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

"С момента избрания Президента Гватемалы в июле прошлого года, мы активно ведем работу над продолжением системного улучшения торговли между нашими странами. В прошлом году общий объем внешней торговли с Гватемалой составил почти 45 млрд долларов. Мы имеем потенциал для ее усиления и безусловным фактором, который этому будет способствовать станет Соглашение о свободной торговле. Во время встречи договорились продолжить работу над его наработкой", - отметила Свириденко.

Она также поблагодарила Гватемалу за системную поддержку Украины.

"Гватемала едва ли не наиболее активно среди всех стран Латинской Америки поддерживала Украину с момента полномасштабной войны. Гватемала вошла в круг стран-участниц Международной Крымской Платформы, вошла в Основную группу по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии. Гватемала стала соавтором многих резолюций "украинского досье", принятых ГА ООН в 2022-2023 гг. и положительно проголосовала за все эти резолюции. Страна приняла участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии и присоединилась к совместному коммюнике по его результатам", - добавила Юлия Свириденко.

По ее словам, Гватемала активно поддерживает Украину, участвуя в различных коалициях, таких как Саммит первых леди, и уже подтвердила свое участие в нем. Кроме того, Украина пригласила Гватемалу присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Напомним

Ранее Украина и Гватемала обсудили двусторонние отношения, оборонные потребности Украины и обеспечение экспорта зерна несмотря на препятствия со стороны России.