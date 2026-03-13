Украина и Франция обсудили совместное оборонное производство - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский и Макрон договорились о реализации совместных оборонных проектов. Сотрудничество касается усиления ПВО, боевой авиации и фронтовых потребностей.
Украина и Франция обсудили расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в частности реализацию совместных проектов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с медиа с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.
Подробности
По словам Зеленского, вопрос оборонного производства стал одной из ключевых тем переговоров.
Мы уделили значительное внимание совместному оборонному производству. Речь идет о двусторонних проектах и программах, которые имеют значительный потенциал для усиления и наших государств, и всей Европы
Президент отметил, что Франция хорошо осведомлена о ситуации на фронте и активно поддерживает Украину.
Эмманюэль проинформирован обо всех аспектах ситуации на фронте. Я благодарен за поддержку и советы. Сегодня мы определили конкретные шаги и решения, которые могут дать сильный результат
В частности, по его словам, сотрудничество касается развития противовоздушной обороны и боевой авиации.
Зеленский обсудил с премьером Румынии оборонную помощь, энергетику и пункты пропуска12.03.26, 20:06 • 5088 просмотров