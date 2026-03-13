Україна та Франція обговорили спільне оборонне виробництво - Зеленський

Україна та Франція обговорили розширення співпраці у сфері оборонної промисловості, зокрема реалізацію спільних проєктів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

За словами Зеленського, питання оборонного виробництва стало однією з ключових тем переговорів.

Ми приділили значну увагу спільному оборонному виробництву. Йдеться про двосторонні проєкти та програми, які мають значний потенціал для посилення і наших держав, і всієї Європи

Президент зазначив, що Франція добре поінформована про ситуацію на фронті та активно підтримує Україну.

Емманюель поінформований про всі аспекти ситуації на фронті. Я вдячний за підтримку та поради. Сьогодні ми визначили конкретні кроки і рішення, які можуть дати сильний результат