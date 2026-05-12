Украина и Босния согласовали «транспортный безвиз»

Киев • УНН

 • 848 просмотра

С 2027 года Украина и Босния введут транспортный безвиз для грузовиков. До запуска режима стороны увеличили квоты на разрешения для перевозок.

С 1 января 2027 года между Украиной и Боснией и Герцеговиной заработает либерализация грузовых перевозок. Это означает, что двусторонние и транзитные перевозки между странами будут осуществляться без необходимости в разрешениях. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, пишет УНН.

Детали

Соответствующих договоренностей команда Минразвития достигла во время первого заседания Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Сараево. До запуска "транспортного безвиза" стороны также согласовали увеличение квоты разрешений на грузовые перевозки до конца 2026 года.

Продолжаем расширять географию либерализации грузовых перевозок для украинских перевозчиков. Договоренность о "транспортном безвизе" с Боснией и Герцеговиной – это еще один шаг к упрощению международной логистики, поддержке экспорта и интеграции Украины в европейское транспортное пространство. В то же время увеличение квоты разрешений уже в этом году позволит бизнесу работать более стабильно и прогнозируемо

- отметил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий.

Отмечается, что либерализация перевозок позволит уменьшить административную нагрузку на перевозчиков и сделать международную логистику более прогнозируемой и эффективной.

Босния и Герцеговина станет уже 36-й страной в перечне государств, с которыми Украина имеет либерализованные условия грузовых перевозок.

ЭкономикаПолитика