11:23 • 6414 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 22617 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 24577 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 29705 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 26175 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 28644 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 28951 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32577 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69108 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58600 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Украина и Норвегия продлили действие "транспортного безвиза" до конца 2027 года

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Украина и Норвегия договорились продлить действие "транспортного безвиза" до конца 2027 года. Это позволит украинским перевозчикам осуществлять грузовые перевозки без специальных разрешений, способствуя развитию бизнеса и интеграции Украины в европейское транспортное пространство.

Украина и Норвегия продлили действие "транспортного безвиза" до конца 2027 года

Украина и Норвегия договорились продлить действие «транспортного безвиза» до конца 2027 года. Это позволит украинским перевозчикам осуществлять грузовые перевозки без специальных разрешений, что будет способствовать развитию бизнеса, усилению торговли и интеграции Украины в европейское транспортное пространство. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует УНН.

Это решение позволяет украинским перевозчикам и в дальнейшем выполнять грузовые перевозки без необходимости получения специальных разрешений — для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. Соответственно — это увеличение возможностей для бизнеса, скорости логистики и более тесные экономические связи между нашими странами

- говорится в сообщении.

Отмечается, что «транспортный безвиз» — ключевой элемент интеграции Украины в единое европейское транспортное пространство. Он упрощает торговлю, укрепляет цепи поставок, стимулирует экономику и помогает украинскому бизнесу оставаться конкурентоспособным на европейском рынке. Только в прошлом году Украина экспортировала в Норвегию товаров на 553 млн долларов, и мы видим, что этот показатель растет ежегодно.

Сейчас режим либерализованных перевозок действует с 35 государствами, включая ЕС - и это еще один шаг к полноценной интеграции Украины в общий европейский транспортный рынок.

Норвегию призывают использовать фонд в 1,8 трлн евро для помощи ЕС разблокировать кредит Украине - Euractiv05.11.25, 16:46 • 4776 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Техника
Кабинет Министров Украины
Норвегия
Украина