Украина и Норвегия продлили действие "транспортного безвиза" до конца 2027 года

Украина и Норвегия договорились продлить действие «транспортного безвиза» до конца 2027 года. Это позволит украинским перевозчикам осуществлять грузовые перевозки без специальных разрешений, что будет способствовать развитию бизнеса, усилению торговли и интеграции Украины в европейское транспортное пространство. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует УНН.

Это решение позволяет украинским перевозчикам и в дальнейшем выполнять грузовые перевозки без необходимости получения специальных разрешений — для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. Соответственно — это увеличение возможностей для бизнеса, скорости логистики и более тесные экономические связи между нашими странами - говорится в сообщении.

Отмечается, что «транспортный безвиз» — ключевой элемент интеграции Украины в единое европейское транспортное пространство. Он упрощает торговлю, укрепляет цепи поставок, стимулирует экономику и помогает украинскому бизнесу оставаться конкурентоспособным на европейском рынке. Только в прошлом году Украина экспортировала в Норвегию товаров на 553 млн долларов, и мы видим, что этот показатель растет ежегодно.

Сейчас режим либерализованных перевозок действует с 35 государствами, включая ЕС - и это еще один шаг к полноценной интеграции Украины в общий европейский транспортный рынок.

