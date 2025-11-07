Україна та Норвегія продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року

ukenru
11:23 • 8940 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 27365 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 28143 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 33050 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 27813 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 29315 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29471 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32705 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70515 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58805 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Графіки відключень електроенергії
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19738 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15976 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22737 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11325 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 7156 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 1898 перегляди
Україна та Норвегія продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Україна та Норвегія домовилися продовжити дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року. Це дозволить українським перевізникам здійснювати вантажні перевезення без спеціальних дозволів, сприяючи розвитку бізнесу та інтеграції України в європейський транспортний простір.

Україна та Норвегія продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року

Україна та Норвегія домовилися продовжити дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року. Це дозволить українським перевізникам здійснювати вантажні перевезення без спеціальних дозволів, що сприятиме розвитку бізнесу, посиленню торгівлі та інтеграції України в європейський транспортний простір. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує УНН.

Це рішення дозволяє українським перевізникам і надалі виконувати вантажні перевезення без необхідності отримання спеціальних дозволів — для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. Відповідно - це збільшення можливостей для бізнесу, швидкості логістики і тісніші економічні зв’язки між нашими країнами

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "транспортний безвіз" — ключовий елемент інтеграції України в єдиний європейський транспортний простір. Він спрощує торгівлю, зміцнює ланцюги постачання, стимулює економіку і допомагає українському бізнесу залишатися конкурентоспроможним на європейському ринку. Лише минулого року Україна експортувала до Норвегії товарів на 553 млн доларів, і ми бачимо, що цей показник зростає щорічно.

Наразі режим лібералізованих перевезень діє з 35 державами, включно з ЄС - і це ще один крок до повноцінної інтеграції України у спільний європейський транспортний ринок.

Норвегію закликають використати фонд у 1,8 трлн євро для допомоги ЄС розблокувати кредит Україні - Euractiv05.11.25, 16:46 • 4776 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Техніка
Кабінет Міністрів України
Норвегія
Україна