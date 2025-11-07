Україна та Норвегія продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року

Україна та Норвегія домовилися продовжити дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року. Це дозволить українським перевізникам здійснювати вантажні перевезення без спеціальних дозволів, що сприятиме розвитку бізнесу, посиленню торгівлі та інтеграції України в європейський транспортний простір. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує УНН.

Це рішення дозволяє українським перевізникам і надалі виконувати вантажні перевезення без необхідності отримання спеціальних дозволів — для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. Відповідно - це збільшення можливостей для бізнесу, швидкості логістики і тісніші економічні зв’язки між нашими країнами - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "транспортний безвіз" — ключовий елемент інтеграції України в єдиний європейський транспортний простір. Він спрощує торгівлю, зміцнює ланцюги постачання, стимулює економіку і допомагає українському бізнесу залишатися конкурентоспроможним на європейському ринку. Лише минулого року Україна експортувала до Норвегії товарів на 553 млн доларів, і ми бачимо, що цей показник зростає щорічно.

Наразі режим лібералізованих перевезень діє з 35 державами, включно з ЄС - і це ще один крок до повноцінної інтеграції України у спільний європейський транспортний ринок.

