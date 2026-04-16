Украина готовится к получению 2,7 млрд евро по программе Ukraine Facility - Свириденко после встречи с еврокомиссаром Кос

Украина готовится к получению пакета в 2,7 млрд евро по программе Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, передает УНН.

Украина готовится к получению пакета в 2,7 млрд евро по программе Ukraine Facility. Это стало возможным благодаря совместной работе Правительства и Верховной Рады. На прошлой неделе парламент принял пакет решений, необходимых для продолжения финансирования, в частности законы о цифровизации исполнительного производства, об интеграции в энергорынок ЕС и реформе системы государственного надзора - сообщила Свириденко.

Кроме того, по словам Свириденко, продолжаются консультации с народными депутатами относительно следующих изменений, необходимых для выполнения наших обязательств перед партнерами.

Отдельно обсудили технические вопросы обеспечения первого транша кредита ЕС объемом 90 млрд евро. В фокусе также — прогресс Украины на пути в ЕС. Украина последовательно и системно выполняет все шаги евроинтеграционного процесса. Движемся к выполнению требований по всем шести тематическим кластерам - добавила премьер-министр.

Свириденко добавила, что в рамках этой работы Правительство уже приняло Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС — это важный этап на пути к полноправному членству, который предусматривает имплементацию более 1600 актов европейского права.