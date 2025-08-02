Украина готовится к переменной облачности и локальным осадкам: прогноз погоды на 3 августа
Киев • УНН
В воскресенье, 3 августа, в Украине ожидается переменная облачность. На Закарпатье, Прикарпатье, востоке и юго-востоке возможны кратковременные и умеренные дожди, местами грозы.
В воскресенье, 3 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадки не ожидаются, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, на востоке и юго-востоке страны возможны умеренные, местами значительные дожди, кое-где грозы.
Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 24-29°С; на юге и востоке страны ночью 18-23°С, днем 30-34°С; в Карпатах ночью 7-12°С, днем 17-22°С.
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